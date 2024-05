Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: un réseau 5G 'standalone' déployé pour O2 Telefonica information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 12:24









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir déployé un nouveau coeur de réseau 5G 'standalone' pour le compte de l'opérateur allemand O2 Telefonica.



Avec la mise en service de ce réseau 'cloud' hébergé chez Amazon Web Services (AWS), O2 Telefonica va disposer d'un réseau mobile à très faible latence qui lui permettra de proposer des services 5G avancés tels que la réalité étendue ou le 'slicing'.



Cette dernière fonction consiste à découper virtuellement le réseau en 'slices' (tranches) possédant des caractéristiques ou des niveaux de priorisation différents.



'Avec ce nouveau coeur de réseau 5G en mode 'cloud', nous abandonnons les architectures traditionnelles pour nous focaliser sur des technologies modernes, à hautes performances et efficaces', a expliqué O2 Telefonica.



Avec 107 opérateurs clients, Nokia dit occuper la position de leader mondial dans la 5G 'standalone', c'est-à-dire la 5G fonctionnant seule, sans le besoin de s'appuyer sur des infrastructures 4G existantes.





