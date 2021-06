Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un réseau 5G 'standalone' déployé pour Dish Cercle Finance • 21/06/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi qu'il allait déployer pour le compte de l'opérateur de télévision par satellite Dish un réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G). L'équipementier télécoms finlandais indique qu'il va fournir pour le réseau de Dish - qui doit être adossé à une infrastructure 'cloud' d'Amazon Web Services (AWS) - des solutions de voix, de gestion des données d'abonnés, de gestion des appareils et cybersécurité. Le réseau de Dish doit constituer le premier réseau en mode 'autonome' (standalone) déployé sur un 'cloud' public aux Etats-Unis.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.09% NOKIA Euronext Paris -0.40% NOKIA XETRA -0.21% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.04% NOKIA OTCBB 0.00%