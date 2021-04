Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un réseau 5G privé pour le japonais KATCH Cercle Finance • 20/04/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été sélectionné par le câblo-opérateur japonais KATCH Network pour la fourniture d'un réseau privé sans fil 5G dans la région d'Aichi. Ce réseau 5G 100% autonome, qui ne s'appuie sur aucune infrastructure existante, doit permettre à KATCH de proposer des services professionnels au sein de ce berceau des secteurs automobile et technologique au Japon. Les réseaux privés sans fil permettent aux entreprises de l'industrie manufacturière de déployer de nouvelles applications telles que l'Internet des objets, l'apprentissage automatique, l'IA ou l'automatisation. KATCH prévoit un lancement commercial de ses services dans le courant du deuxième trimestre 2022.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.04% NOKIA Euronext Paris -0.73% NOKIA XETRA -0.84% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.23% NOKIA OTCBB +0.21%