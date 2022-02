Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: un réseau 4G pour des étudiants en Californie rurale information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir déployé la première des deux phases de la technologie d'accès sans fil fixe (FWA) 4G, avec son partenaire AggreGateway, pour fournir une connectivité Internet haut débit aux étudiants mal desservis du district scolaire de Dos Palos Oro Lomo.



Ce district, situé dans la vallée à prédominance rurale de San Joaquin en Californie, comprend cinq campus et dessert une population de 5.000 habitants. La solution Nokia fournira un accès Internet sécurisé, fiable et performant à domicile de 2.400 étudiants.



Selon la Federal Communications Commission, près de 17 millions d'écoliers aux États-Unis n'ont pas accès à Internet à la maison, une fracture numérique aggravée pendant la pandémie lorsque l'enseignement à distance est devenu une nouvelle norme.





