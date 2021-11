Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un projet de 5G 'standalone' conduit au Japon information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir été retenu par le japonais Chubu Telecommunications en vue de la réalisation d'un test portant sur la mise en place d'un réseau 5G 'standalone', c'est-à-dire disposant de ses propres installations. L'objectif de l'essai est de vérifier si les infrastructures 5G de Nokia peuvent permettre à l'opérateur télécoms de proposer un accès à l'Internet sans fil à haut débit, sans avoir recours à l'installation d'équipements de fibre optique au domicile de ses abonnés. Le projet permettra à Chubu, une filiale du géant KDDI, d'évaluer son réseau local en vue de la prochaine commercialisation de services 5G.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.97% NOKIA Euronext Paris +2.30% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +2.15% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.49% NOKIA OTCBB +2.53%