Nokia : un prix pour un chercheur en informatique quantique

(CercleFinance.com) - La fondation Nokia a décerné son prix de reconnaissance 2020 à Mikko Möttönen, un professeur finlandais, pour ses contributions à la recherche en informatique quantique. Nokia a déclaré que les récentes innovations en mécanique quantique ont ouvert la voie au développement d'applications commerciales de l'informatique quantique, qui devrait révolutionner les communications électriques et l'informatique traditionnelles. Mikko Möttönen, professeur de technologie quantique à l'université d'Aalto et au centre de recherche technique VTT de Finlande, est le co-fondateur de la société d'informatique quantique IQM. Ce chercheur de 40 ans a été honoré hier soir lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la fondation, qui s'est déroulée pour la première fois sous forme d'événement virtuel.

