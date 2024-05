Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: un nouveau réseau dans la forêt amazonienne information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir déployé avec Global Fiber Peru un nouveau réseau de fibre optique dans la forêt amazonienne, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique en reliant plus de 400 communautés à un accès à large bande multi-gigabit.



Enfoui dans le fleuve Amazone, ce nouveau réseau haut débit subaquatique interconnecte 500.000 utilisateurs au coeur de la forêt amazonienne, dans une zone où le Pérou, la Colombie et le Brésil partagent des frontières.



Nokia et son partenaire local FYCO fournissent également des services de formation, des services professionnels et des services de maintenance. L'accord comprend aussi la mise à niveau des réseaux de fibre optique existants du client à Lima, Cusco et Huancayo.





