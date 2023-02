Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: un nouveau logo pour moderniser la marque information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 14:14









(CercleFinance.com) - Nokia a dévoilé ce week-end à l'occasion du salon MWC de Barcelone un nouveau logo, lancé dans le cadre d'une volonté de modernisation de sa marque et du lancement d'une nouvelle stratégie en matière de technologie.



Alors que le logo précédent - hérité des activités dans les appareils mobiles - était composé de lettre bleues sur fond blanc, sa nouvelle version fait disparaître une partie des lettres N, K et A, ce qui lui confère un aspect plus contemporain.



Le groupe finlandais explique que ce nouveau logo constitue le reflet de ce qu'il est aujourd'hui, à savoir une entreprise 'B2B' spécialisée dans l'innovation technologique permettant de révéler le potentiel du numérique dans tous les secteurs d'activité.



Cette nouvelle signature illustre un Nokia 'énergique, dynamique et moderne', ajoute-t-il, tout en symbolisant son savoir-faire en matière de collaboration.



Quant à sa nouvelle stratégie, elle vise notamment à gagner des parts de marché chez les fournisseurs de services, à accroître la part du chiffre d'affaires réalisée auprès des entreprises, à monétiser la propriété intellectuelle et à déployer de nouveaux types de services, par exemple dans les technologies à la demande (as-a-service').





Valeurs associées NOKIA Tradegate +2.27% NOKIA Euronext Paris +2.23% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +2.33% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.66% NOKIA OTCBB 0.00% NOKIA After Hours 0.00%