Nokia : un logiciel fourni à Movistar Chile

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Movistar Chile, filiale de Telefónica au Chili, a déployé son logiciel Nokia IMPACT CDP Entitlement Server 'de façon à offrir des services plus avancés pour certains modèles de montres intelligentes et gérer ces services plus efficacement'. 'Le déploiement fait de Movistar Chile le premier opérateur du pays à offrir des services pour montres intelligentes avancées avec des capacités cellulaires, sans connexion à un dispositif de smartphone complémentaire', souligne l'équipementier télécoms finlandais.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.08% NOKIA Euronext Paris +0.49% NOKIA XETRA +0.89% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.18% NOKIA OTCBB 0.00%