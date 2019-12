Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un contrat pour le réseau de transport de Finlande Cercle Finance • 03/12/2019 à 08:27









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que Fingrid, le gestionnaire de réseau de transport national de Finlande, avait choisi de construire un réseau IP / MPLS destiné à soutenir la transformation numérique de son réseau électrique national. Fingrid utilisera le réseau pour exploiter 120 sous-stations haute tension et contrôler 14 600 km de transport d'électricité à travers le pays. L'un des principaux utilisateurs d'énergie renouvelable en Europe, le réseau de transport d'électricité de la Finlande fait l'objet d'une modernisation constante afin de répondre au caractère changeant de la production d'énergie. Kari Suominen, responsable des technologies de l'information chez Fingrid, a déclaré: ' La solution IP / MPLS de Nokia joue un rôle important dans la transformation numérique de notre gestion distribuée des ressources énergétiques en nous fournissant un système de communication fiable, sécurisé, capable de répondre à tous nos besoins en matière de gestion de l'alimentation. '

