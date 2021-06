Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un contrat pour la fibre optique au Népal Cercle Finance • 03/06/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi que l'opérateur CG Net avait retenu sa technologie de fibre optique GPON (Gigabit Passive Optical Network) en vue du déploiement d'un réseau très haut débit dans la vallée de Katmandou. Cette infrastructure devrait permettre à CG Net de proposer à ses clients toute une série de nouvelles applications allant des jeux vidéo au télétravail, en passant par l'enseignement à distance. Le fournisseur d'accès à Internet fait état d'une demande 'croissante' pour les services de télécommunications de qualité au Népal, un marché qu'il estime toutefois 'de plus en plus concurrentiel'.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.36% NOKIA Euronext Paris +1.49% NOKIA XETRA +2.26% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +3.03% NOKIA OTCBB +2.29%