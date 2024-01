Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: un contrat d'exploitation lunaire décroché aux USA information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été sélectionné par la DARPA, l'agence de recherche du Département américain de la Défense, dans le cadre d'un projet d'architecture de surface lunaire.



L'équipementier télécoms explique qu'il va collaborer avec les 13 autres entreprises participant au programme 'LunA-10', qui vise à poser les fondations permettant de développer une activité économique sur la Lune.



L'objectif consiste à établir les infrastructures nécessaires à la conduite de projets industriels ou scientifiques, dans des domaines tels que l'énergie, les transports et la construction.



En l'espèce, sa filiale Nokia Bell Labs sera chargée de l'installation d'une infrastructure de communication fiable et performante.



Les partenaires du programme se sont donné comme objectif un démarrage des opérations commerciales sur et autour de la surface lunaire d'ici à 2035.



Le titre Nokia coté à la Bourse de Paris progressait de 1,5% suite à cette annonce.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +2.96% NOKIA Euronext Paris +2.13% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.67% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.26% NOKIA OTCBB 0.00%