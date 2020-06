Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un contrat avec Toyota, un autre avec l'Irlande Cercle Finance • 23/06/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été sélectionné par Toyota afin de déployer un réseau sans fil industriel au sein d'un centre de conception et de fabrication basé à Fukuoka (Japon). Aux termes de l'accord, l'équipementier finlandais installera un réseau privé LTE/4.9G permettant des applications de numérisation et d'Internet des objets (IoT) susceptible d'être mis à jour grâce aux technologies 5G. Le système pourrait ensuite être étendu à l'ensemble des sites de production du constructeur automobile japonais. Parallèlement, Nokia indique avoir été retenu par le consortium National Broadband Ireland (NBI) afin de fournir l'ensemble des équipements de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) dans le cadre d'un projet visant à réduire la fracture numérique des campagnes irlandaises. Ce projet permettra de connecter 44.000 entreprises, plus de 54.000 exploitations agricoles ainsi que 695 établissements scolaires.

