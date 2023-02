Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: un cadre fixé pour la finance durable information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un programme de finance durable, un cadre qui 'renforce son engagement en faveur d'une croissance durable en veillant à ce que sa stratégie de financement soutienne la stratégie ESG récemment améliorée de la société'.



Parmi les principaux objectifs ESG (environnement, social et gouvernance) du groupe finlandais, figure son engagement à réduire ses émissions de GES (gaz à effets de serre) de 50% entre 2019 et 2030 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.



Cet objectif, accepté par l'initiative Science Based Targets (SBTi), a été sélectionné pour être l'objectif de performance en matière de durabilité dans le cadre qui permet l'émission d'instruments de financement durable par Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.63% NOKIA Euronext Paris +0.52% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.29% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.31% NOKIA OTCBB -1.08% NOKIA After Hours 0.00%