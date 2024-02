Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: un assistant IA intégré au logiciel de cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi qu'il allait intégrer un assistant alimenté par l'intelligence artificielle (IA) générative au sein de son logiciel de sécurité en ligne NetGuard Cybersecurity Dome.



L'équipementier finlandais explique que ce nouvel outil doit permettre aux opérateurs de réseaux et aux entreprises de détecter plus vite les cyber-attaques et de mieux répondre aux stratégies déployées par les cybercriminels, qui n'hésitent pas à avoir recours à l'IA pour lancer des manoeuvres plus sophistiquées.



L'assistant, basé sur la technologie Microsoft Azure OpenAI, sera commercialisé dans le courant du deuxième trimestre



Nokia s'attend à ce qu'il réduise le temps nécessaire à l'identification et à la résolution d'une menace jusqu'à 50%, en fonction de la nature de la cyberattaque.



D'après le groupe, le marché de la 'détection et réponse étendues' (XDR) devrait croître à un rythme de 150% au cours des prochaines années, passant de 965 millions de dollars en 2022 à quelque 2,4 milliards en 2027.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.43% NOKIA Euronext Paris -0.14% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.15% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.31% NOKIA OTCBB +1.45%