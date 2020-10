Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : un analyste à l'achat, le titre gagne 3% Cercle Finance • 30/10/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Nokia gagne 3% à Paris alors qu'Oddo BHF conserve son opinion 'achat' sur le titre, 'donnant le bénéfice du doute au management (dans un secteur difficile où les différents managements ont tour à tour déçu)', mais abaisse son objectif de cours de 20% à 3,6 euros. Si l'équipementier télécoms a publié des trimestriels globalement en ligne, l'analyste souligne qu'il a surtout averti sur 2020, donné une guidance de marge 2021 largement inférieure aux attentes et retiré ses objectifs 3/5 ans de MOP entre 12 et 14%. Tenant compte des nouvelles guidances, Oddo révise ses estimations de BPA 2020 de 9% et 2021 de 30%. Il a réduit sa prévision de CA et vise désormais une baisse du CA de 2% et une MOP de 8,3%, légèrement inférieure au milieu de la guidance.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.84% NOKIA Euronext Paris +3.14% NOKIA XETRA +2.75% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +4.26% NOKIA OTCBB +0.96%