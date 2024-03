Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: travaille avec Siemens autour du métro de Sydney information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Nokia annonce travailler avec son partenaire industriel Siemens Mobility dans le but de fournir un réseau de communication fédérateur IP/MPLS et une solution de cybersécurité au nouveau réseau ferroviaire de métro de Sydney, en Australie.



La nouvelle ligne Sydney Metro - Western Sydney Airport deviendra l'épine dorsale du transport du Grand Western Sydney.



Le réseau prendra prendra en charge des applications sécurisées robustes telles que la vidéosurveillance pour la sécurité des passagers, la liaison de communication du train mais aussi les usages en gare, à bord et au bord de la voie, ainsi que le centre de données et le réseau cloud associés.



'Alors que la menace de cyberattaques contre les infrastructures critiques continue de croître dans le monde entier, il est essentiel que les réseaux de communication bénéficient du plus haut niveau de sécurité des données', a commenté Stuart Hendry, responsable des ventes aux entreprises et partenaires pour l'Asie-Pacifique chez Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.79% NOKIA Euronext Paris -0.65% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.38% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.18% NOKIA OTCBB +1.27%