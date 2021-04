Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : teste avec succès sa technologie mmWave à Riyad Cercle Finance • 15/04/2021 à 12:15









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir réalisé avec succès un essai de la technologie mmWave AirScale sur le réseau commercial 5G de Mobily, à Riyad (Arabie saoudite). Selon Nokia, cette technologie pourrait offrir à Mobily un avantage concurrentiel essentiel pour répondre à la demande croissante de capacité de réseau dans des endroits très fréquentés (stades, centres commerciaux, zones industrielles...). Avec son débit élevé et sa faible latence mmWave offrira aussi aux clients privés de Mobily des expériences immersives telles que les jeux en ligne, tout en permettant de nouveaux usages dans le cadre de l'Industrie 4.0 ou des villes intelligentes, assure Nokia.

