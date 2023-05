Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: teste avec succès sa solution Cloud RAN en Bulgarie information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 10:24









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir testé avec succès sa solution Cloud RAN sur le réseau commercial 5G du groupe A1, en Bulgarie.



L'essai, qui a eu lieu à Sofia, a vu les entreprises effectuer avec succès un appel de données 5G de bout en bout (appel de couche 3) en utilisant la solution Cloud RAN de Nokia ainsi que ses serveurs AirFrame.



Cet essai a démontré les progrès réalisés vers la viabilité commerciale des déploiements Cloud RAN à plus grande échelle. Lors de l'essai, le Nokia Cloud RAN vDU (unité virtuelle distribuée) a servi des cellules radio à une distance de plus de 15 km.



Par ailleurs, Nokia assure que 'l'efficacité opérationnelle a été augmentée grâce à la suite d'outils d'automatisation du déploiement dans le cloud'.





