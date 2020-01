Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : test de connexion avec Angola Cables Cercle Finance • 17/01/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Nokia annonce qu'Angola Cables teste ses équipements Photonic Service Engine 3 (PSE-3) pour la première connexion optique directe entre les Etats-Unis et l'Afrique, 'pour mieux servir les marchés de consommation de données en croissance rapide' sur ce continent. 'D'après l'ITU, l'Afrique subsaharienne a enregistré la croissance la plus rapide en utilisation d'Internet sur la décennie écoulée, passant de moins de 10% de la population en 2010 à plus de 28% en 2019', souligne l'équipementier télécoms finlandais.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.05% NOKIA Euronext Paris 0.00% NOKIA XETRA +0.05% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.50% NOKIA OTCBB +2.64%