Nokia: technologie 25G PON pour un hôpital vétérinaire

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que l'opérateur télécoms néerlandais KPN avait démontré des débits haut débit de 20 Gb/seconde, grâce à la technologie de pointe 25G PON de Nokia déployée sur un réseau existant, lors d'un essai sur le terrain avec l'hôpital vétérinaire Caresse à Rotterdam.



'La connectivité à haut débit est de plus en plus importante en médecine vétérinaire où les images haute résolution doivent être accessibles dans le cloud', souligne l'équipementier de télécommunications finlandais.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.33% NOKIA Euronext Paris +1.69% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +2.03% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.06% NOKIA OTCBB +1.03%