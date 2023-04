Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: TDC NET adopte les solutions de routage IP information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir aujourd'hui que ses solutions de routage IP ont été déployées par TDC NET, la plus grande société d'infrastructure numérique du Danemark, pour faire évoluer la capacité de la dorsale IP nationale du fournisseur de réseaux fixes et mobiles.



TDC NET a déployé les routeurs 7750 SR-s de Nokia, qui sont alimentés par son silicium de routage FP5 présenté comme 'révolutionnaire', un catalyseur 'essentiel pour la construction de réseaux IP de plus grande capacité qui consomment 75 % d'énergie en moins que les générations précédentes', selon Nokia.



'Nous sommes ravis de travailler avec TDC NET pour soutenir ses priorités stratégiques. Les solutions de routage IP de Nokia offrent une évolutivité et une efficacité inégalées, permettant à TDC NET de gérer durablement ses initiatives de croissance tout en continuant à offrir l'expérience exceptionnelle sur laquelle ses clients comptent, aujourd'hui et à l'avenir', a commenté Vach Kompella, vice-président de la division des réseaux IP chez Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.46% NOKIA Euronext Paris +1.15% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.71% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.69% NOKIA OTCBB 0.00%