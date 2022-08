Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: succès du découpage réseau au Kenya avec Safaricom information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir testé avec succès son découpage de réseau d'accès fixe sans fil (FWA) 4G et 5G avec l'opérateur mobile kenyan Safaricom sur son réseau commercial en direct. Il s'agit de la première fois que le découpage du réseau 4G/5G est réalisé avec succès en Afrique.



L'essai réussi démontre que Safaricom est désormais prêt à prendre en charge de nouveaux types de services de réseau d'entreprise, y compris l'accès Internet rapide et le découpage d'applications.



' Nokia a été le premier fournisseur à proposer une solution de découpage et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Safaricom pour fournir à ses clients des services de découpage de réseau 4G et 5G de classe mondiale', a réagi Ramy Hashem, responsable de l'équipe client de Safaricom chez Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.37% NOKIA Euronext Paris +0.06% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.31% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.07% NOKIA OTCBB -1.28%