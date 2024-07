Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: succès de tests avec Google Fiber aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que GFiber Labs (Google Fiber) a testé avec succès des vitesses haut débit de 50 Gb/s sur son réseau de fibre optique existant, soit la première démonstration en direct de la technologie 50G PON aux États-Unis.



'Ceci montre comment les opérateurs peuvent facilement utiliser la plate-forme d'accès fibre optique Lightspan MF pour mettre à niveau leurs réseaux fibre optique afin de répondre à la demande croissante de connectivité plus rapide et plus fiable', explique-t-il.



Le groupe finlandais rappelle être le seul fournisseur à prendre en charge toutes les options de technologie PON de nouvelle génération, 'permettant aux opérateurs de choisir la stratégie adaptée à leurs besoins et à leur analyse de rentabilité'.





