Nokia: succès d'un projet pilote avec Telia pour 5G et 6G

(CercleFinance.com) - Nokia, en partenariat avec Telia, annonce avoir mené avec succès un projet pilote sur la bande de fréquences supérieure à 6 GHz, démontrant comment cette bande peut ajouter de la capacité et de la couverture aux réseaux 5G-Advanced et 6G.



Utilisant une antenne Massive MIMO basée sur la radio AirScale Habrok de Nokia, l'essai a confirmé que cette bande pouvait répondre à la demande accrue de bande passante dans les environnements urbains denses.



Le test a aussi démontré que l'ajout de cette bande permettrait un déploiement plus rapide et écologique, réduisant les émissions de carbone par rapport à la construction de nouveaux sites.





