Nokia: succès d'un essai via le Cloud RAN 5G AirScale

(CercleFinance.com) - Nokia et Wind River ont réussi un appel de données 5G de bout en bout avec la solution Cloud RAN 5G AirScale de Nokia sur Wind River Studio, démontrant l'approche flexible de Nokia pour supporter divers environnements RAN.



Cet essai, réalisé au Centre d'Innovation Open Cloud RAN de Nokia à Dallas, a utilisé des radios Massive MIMO et des logiciels de bande de base de Nokia.



Wind River Studio, basé sur le projet open source StarlingX, offre une architecture cloud-native pour gérer des réseaux de périphérie distribués, simplifiant les opérations et fournissant une solution automatisée.



Cette collaboration permet aux fournisseurs de services de communication de bénéficier de plus de choix et de flexibilité, accélérant la transition vers des architectures RAN ouvertes et cloud.







