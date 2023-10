Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: succès d'un essai sur la technologie RedCap information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nokia, en collaboration avec BT Group et MediaTek, a annoncé aujourd'hui avoir terminé avec succès les essais de la technologie 5G à capacité réduite (RedCap).



RedCap est une technologie qui apporte la 5G aux appareils qui ne nécessitent pas toutes ses capacités. RedCap a le potentiel d'étendre l'écosystème IoT et d'accélérer son déploiement au sein de l'industrie



L'essai, qui s'est déroulé sur le site Adastral Park du groupe BT, a utilisé le portefeuille AirScale RAN de Nokia, le réseau 5G Standalone (SA) d'EE et la plate-forme de test RedCap de MediaTek.



Greg McCall, directeur des réseaux chez BT Group, a déclaré : 'Cet essai avec Nokia démontre le potentiel de la technologie RedCap pour débloquer une nouvelle vague d'innovation au sein de l'écosystème des services 5G'





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.71% NOKIA Euronext Paris +0.79% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.71% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.81% NOKIA OTCBB -2.07%