Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: succès d'un essai pour Airtel en Inde information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir achevé avec succès son premier essai de Cloud RAN 5G non autonome (NSA) avec Bharti Airtel en Inde, projet qui soutient la stratégie de l'opérateur 'visant à offrir une expérience client supérieure en utilisant des réseaux très performants'.



'Il devrait offrir des niveaux plus élevés d'innovation en matière de services, une plus grande automatisation du réseau, une plus grande flexibilité et une mise à l'échelle efficace des ressources pour soutenir les services aux utilisateurs finaux', explique le Finlandais.



L'essai s'est déroulé dans un environnement hertzien utilisant le spectre 3,5 GHz pour la 5G et 2100 MHz pour la 4G. Les appels de données ont été effectués avec des appareils d'utilisateurs sur le réseau commercial d'Airtel, atteignant un débit de plus de 1,2 Gbps.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.