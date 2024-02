Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: succès d'un essai avec A1 Austria et Microsoft information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Nokia et l'opérateur télécoms autrichien A1 Austria annoncent avoir achevé avec succès le premier essai de découpage de réseau cloud 5G Edge du secteur avec Microsoft, avec une démonstration de diffusion de vidéo HD en temps réel.



Le déploiement a utilisé la solution de découpage 5G Edge de l'équipementier de réseaux finlandais intégrée à Microsoft Azure Managed Edge Compute sur le réseau commercial en direct d'A1 à Vienne, en Autriche.



'Grâce au découpage du réseau cloud en périphérie, A1 peut apporter des applications cloud d'entreprise aux utilisateurs mobiles sur un réseau haute capacité, sécurisé et à faible latence', met en avant Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate 0.00% NOKIA Euronext Paris -0.58% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.36% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.68% NOKIA OTCBB -0.56%