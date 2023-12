Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: soutien à une université pour la biodiversité information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Nokia annonce apporter son soutien à l'Université de Jyväskylä, en Finlande, pour améliorer l'évaluation de l'empreinte biodiversité des organisations, dans le cadre de la stratégie ESG de l'équipementier de réseaux.



Le projet en question vise à lever les principaux obstacles à l'élaboration d'une norme internationale sur la mesure de l'empreinte de la biodiversité, en établissant un langage commun entre les meilleurs indicateurs utilisés à ce jour.



Le soutien de Nokia, ainsi qu'un financement par le Fonds d'innovation finlandais Sitra, permettent à l'Université de créer une chaire permanente dans le domaine de l'évaluation de l'empreinte mondiale de la biodiversité.





