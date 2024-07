Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: Sonar et Camvio rejoignent le CCP information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Sonar et Camvio, deux fournisseurs de logiciels de facturation et d'exploitation de premier plan, ont rejoint son programme de partenariat connecté (CCP), portant ainsi à treize le nombre de fournisseurs OSS/BSS dans ce programme.



L'équipementier de réseaux finlandais rappelle que son CCP 'vise à réduire les risques, les coûts et le temps nécessaires à la mise en oeuvre, à la modification et au maintien de l'interopérabilité OSS avec les solutions Nokia Fixed Network'.



Sonar et Camvio ont intégré avec succès leurs solutions avec le contrôleur d'accès Altiplano de Nokia afin de prendre en charge et d'automatiser entièrement la gestion du réseau et les processus de fourniture de services pour les services de fibre optique jusqu'au domicile.





