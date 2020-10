Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : solution SDM sélectionné par Telefónica UK Cercle Finance • 09/10/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Le Logiciel Nokia SDM a été sélectionné par Telefónica UK pour prendre en charge les réseaux existants et les services 5G. L'accord couvre plusieurs produits logiciels Nokia pour soutenir la transition de Telefónica UK vers l'architecture cloud et pour fournir des services de connectivité 5G sécurisés et fiables pour les 34,1 millions de clients de l'opérateur. ' En tant que coeur du noyau mobile convergé de Telefónica UK, le SDM de Nokia supervisera en toute sécurité les fonctionnalités essentielles de tous les réseaux et services de Telefónica UK, y compris la 5G ' indique le groupe. La solution SDM de Nokia dessert environ 4,8 milliards d'abonnés et d'appareils dans le monde.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.89% NOKIA Euronext Paris +2.72% NOKIA XETRA +2.24% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.32% NOKIA OTCBB +1.05%