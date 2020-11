Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : signe un nouvel accord de services avec A1 Autriche Cercle Finance • 09/11/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui un accord de services avec A1 Autriche sur le marché autrichien des entreprises. Dans le cadre de ce contrat de trois ans, Nokia fournit sa technologie et ses services sans fil privés de qualité industrielle pour tous les déploiements de réseaux de campus d'entreprise A1 Austria LTE et 5G existants et nouveaux. Avec le soutien de Nokia, A1 Austria accélérera la transformation numérique de ses entreprises clientes. A1 Austria est l'un des principaux clients mondiaux de la technologie de découpage de réseau de Nokia dans les réseaux mobiles 4G et 5G. Alexander Stock, directeur technique d'A1 Autriche, a déclaré: ' Cet accord renforce la collaboration de longue date entre A1 et Nokia, y compris un accord pour étendre les communications mobiles 5G de nouvelle génération en Autriche. '

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.60% NOKIA Euronext Paris +3.32% NOKIA XETRA +2.41% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.35% NOKIA OTCBB -2.28%