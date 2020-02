Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : signe un contrat en Argentine Cercle Finance • 12/02/2020 à 13:41









(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce mercredi avoir signé un contrat avec Telecom Argentina, permettant à ce dernier d'offrir des services IoT à ses entreprises clientes en Amérique latine via Nokia Worldwide IoT Network Grid (WING). 'Cet accord intervient alors que Telecom Argentina se prépare à offrir un processus d'intégration évolutif pour tous ses clients IoT, opérant dans différents modèles commerciaux', explique Nokia. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.04% NOKIA Euronext Paris -0.99% NOKIA XETRA -0.58% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.81% NOKIA OTCBB +5.60%