Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : signe un contrat à Taïwan Cercle Finance • 18/05/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui un nouveau contrat 5G avec Taiwan Star Telecom (TST). 'L'accord prévoit que Nokia fournira à TST son portefeuille de réseaux AirScale Radio Access de bout en bout, aidant l'opérateur à lancer des réseaux 5G non autonomes qui jetteront les bases de la 5G autonome à l'avenir', précise le groupe finlandais. Taiwan Star déploiera plusieurs solutions et logiciels Nokia, notamment NetAct, Smart Plan Suite et Subscriber Data Management.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +2.34% NOKIA Euronext Paris +2.57% NOKIA XETRA +2.82% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.26% NOKIA OTCBB +1.15%