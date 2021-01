Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : signe un contrat 5G avec le suédois Tele2 Cercle Finance • 11/01/2021 à 10:26









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de réseaux mobiles Nokia a signe un contrat pour fournir à l'opérateur télécom suédois Tele2 un réseau 5G autonome. L'entreprise va déployer des produits de gestion cloud et des réseaux en Suède, en Lettonie, en Lituanie et en Estonie. 'Autonome' signifie que les services 5G sont fournis sans utiliser les réseaux existants, tels que la 4G ou le LTE, comme point d'ancrage. Nokia a déclaré que l'accord inclut un nouveau logiciel de gestion des données d'abonnés pour rationaliser les opérations du réseau de Tele2. L'entreprise finlandaise fournira également des services de voix sur 5G (Vo5G) pour améliorer la connectivité vocale, a déclaré le groupe. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués, mais le déploiement devrait commencer en 2021, a déclaré Nokia.

