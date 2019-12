Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : signe un accord '5G' avec la Deutsche Bahn Cercle Finance • 12/12/2019 à 10:16









(CercleFinance.com) - Le groupe finlandais Nokia annonce avoir remporté un appel d'offres lancé par l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn, portant sur la fourniture d'un réseau basé sur la 5G pour une exploitation ferroviaire automatisée. Il s'agira notamment de tester si la technologie 5G est suffisamment mûre pour être utilisée pour de futures opérations ferroviaires numérisées. D'ici 2021, des trains hautement automatisés (avec à leur bord des conducteurs chargés de la sécurité) devraient, en principe, opérer sur une section de 23 kilomètres de la Deutsche Bahn près de Hambourg.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.29% NOKIA Euronext Paris +1.96% NOKIA XETRA +1.46% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.02% NOKIA OTCBB +3.92%