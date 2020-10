Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : signe un accord 5G à Taïwan avec CHT Cercle Finance • 13/10/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Nokia va fournir à l'opérateur mobile taïwanais Chunghwa Telecom (CHT) une gamme de produits de son portefeuille de petites cellules pour soutenir l'initiative de CHT visant à fournir une couverture 5G complète. CHT est le premier opérateur à Taïwan à déployer une solution de petites cellules 5G non autonomes (NSA) permettant une couverture 5G instantanée dans les quartiers d'affaires et touristiques. Nokia a déjà commencé le déploiement et a installé à ce jour 140 petites cellules 5G.

