Nokia: signature d'un accord 5G avec AST SpaceMobile

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé la signature d'un accord 5G de cinq ans avec AST SpaceMobile, la société qui construit le premier et le seul réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace accessible directement par des appareils mobiles 4G ou 5G standard.



Le lancement du satellite de test BlueWalker 3 d'AST SpaceMobile plus tard cette année donnera le coup d'envoi des tests mondiaux avec les opérateurs de réseaux mobiles sur six continents.



L'équipement AirScale Single RAN de Nokia vise à permettre à AST SpaceMobile de fournir des services mobiles aux abonnés nouveaux et existants dans les régions actuellement non desservies par les réseaux de communication terrestres.



' La connectivité doit être considérée comme un service essentiel au même titre que l'eau, l'électricité ou le gaz. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès à des services haut débit universels qui garantissent que personne ne soit laissé pour compte ', a déclaré Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia.





