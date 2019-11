Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : sélectionne une start-up canadienne Cercle Finance • 22/11/2019 à 11:30









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que la start-up canadienne HaiLa - spécialisée dans l'automatisation industrielle - avait remporté son innovation challenge de 2019. HaiLa recevra 100 000 dollars et pourra travailler avec les chercheurs et équipes de développement de produits de Nokia et de Nokia Bell Labs afin de développer son activité. HaiLa propose des technologies permettant de réduire la consommation d'énergie des appareils de l'Internet des objets. HaiLa a battu plus de 200 autres startups de 70 pays. La startup allemande Wandelbots - qui permet de programmer n'importe quel robot via des appareils intelligents - a terminé à la deuxième place.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.37% NOKIA Euronext Paris +0.13% NOKIA XETRA +0.39% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks 0.00% NOKIA LSE Intl +0.07% NOKIA OTCBB +2.09%