Nokia: sélectionné pour la plateforme Symworld de Rakuten

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été le premier partenaire industriel retenu dans le cadre du lancement de Symworld, la nouvelle plateforme de gestion des réseaux télécoms conçue par le géant japonais du commerce en ligne Rakuten.



L'équipementier finlandais explique que ses logiciels natifs pour le 'cloud' vont intégrer cette place de marché destinée à répondre aux besoins des opérateurs mobiles à la recherche de services, notamment en vue du déploiement de la technologie 5G.



La plateforme Symworld est censée numériser tous les processus-métiers de l'industrie des télécoms, allant de la planification à la sécurisation du réseau, en passant par sa surveillance.





