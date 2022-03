Nokia: sélectionné pour des essais sur le réseau de Vodafone information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 10:24

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir été sélectionné pour travailler avec Vodafone sur l'évolution des services de gestionnaire et de contrôleur de réseau défini par logiciel (SDN- M & C ) pour la technologie de réseau fixe multi-accès de l'entreprise.



Sur la base du succès de essais, Vodafone et Nokia visent à déployer la technologie plus largement plus tard cette année.



Les fonctions de gestion et de contrôle SDN seront utilisées pour simplifier, automatiser, visualiser, optimiser et améliorer les réseaux haut débit de Vodafone, et soutenir la stratégie de Vodafone consistant à fournir un réseau en tant que plate-forme (NaaP) et d'autres services personnalisables.



Gavin Young, responsable du centre d'excellence pour l'accès fixe chez Vodafone , a déclaré : ' La solution Altiplano de Nokia nous permettra d'aider nos clients à s'adapter encore plus rapidement aux nouveaux développements . ”