Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: sélectionné par Rock Connect en Jamaïque information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Rock Connect comme fournisseur unique pour déployer un réseau d'accès fixe sans fil 4G-LTE et prêt pour la 5G en Jamaïque, projet qui vise à couvrir 95% de la population de l'île d'ici 2025.



'Le nouveau réseau fournira des services à large bande aux régions où la connectivité par fibre n'est actuellement pas disponible, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique', explique l'équipementier télécoms finlandais.



Par ailleurs, Nokia indique avoir atteint, avec China Mobile et MediaTek, un nouveau record de vitesse 5G autonome en utilisant la technologie Carrier Aggregation à Shanghai. Le test a atteint un nouveau record d'environ 3 Gbit/s en débit de liaison descendante utilisateur maximal.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.44% NOKIA Euronext Paris -1.53% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.91% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.39% NOKIA OTCBB -1.23%