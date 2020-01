Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : sélectionné par Orange pour la 5G Cercle Finance • 31/01/2020 à 11:04









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Orange France, pour faire évoluer son réseau mobile vers la 5G. 'Nokia fournira à Orange, pour une grande partie de la France, une gamme de produits et services de son portefeuille 5G, y compris la technologie RAN (Single Radio Access Network), des outils d'automatisation avancés, une solution de gestion de réseau de pointe et des services professionnels associés', explique Nokia. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.39% NOKIA Euronext Paris -0.21% NOKIA XETRA -0.41% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.92% NOKIA OTCBB -5.12%