Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: sélectionné par Claro Argentina pour la 5G information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord global avec Claro Argentina pour déployer une infrastructure 5G dans toute l'Argentine, un accord qui couvrira la première phase de mise en oeuvre de la 5G dans le pays, atteignant ses plus grandes villes.



'L'accord s'inscrit dans la stratégie de Claro visant à numériser l'Argentine avec une connectivité fiable, à faible latence et à très haut débit pour les consommateurs et les entreprises', précise l'équipementier de réseaux finlandais.



Il fournira ainsi des équipements de son portefeuille AirScale, y compris des services, pour 'aider à la révolution numérique dans toute l'Argentine, en soutenant les secteurs verticaux, notamment l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz'.



Claro deviendra le premier client en Amérique latine à déployer, sur l'ensemble de sa zone de couverture, l'antenne active passive entrelacée (IPAA+) de Nokia, qui s'attaque au défi de trouver de l'espace supplémentaire sur les tours et les toits pour déployer la 5G.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.