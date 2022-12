Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: sélectionné par BT pour un logiciel d'analyse information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec BT, le plus grand opérateur britannique de téléphonie mobile, portant sur la fourniture d'un logiciel d'analyste destiné à l'amélioration de l'expérience client.



Le groupe finlandais précise que ce contrat d'une durée de cinq ans prévoit le déploiement de sa solution 'AVA Analytics', qui aidera le groupe télécoms à améliorer la surveillance de ses réseaux fixes grâce à l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.



Le montant du contrat n'a pas été divulgué.



L'accord prévoit la mise en place d'un tableau de bord devant permettre aux employés des centres d'appels de BT de bénéficier d'une vue complète et en temps réel du réseau de l'opérateur, des abonnés jusqu'aux appareils, afin de corriger rapidement les problèmes d'accès rencontrés au domicile.



Nokia propose déjà à BT une plateforme offrant la possibilité à ces quelque 6000 employés de gérer à distance plus de 10 millions de connexions WiFi, ce qui se traduit par l'activation de 100 millions de fonctionnalités quotidiennes en vue d'assurer aux clients une connectivité haut-débit optimisée.





