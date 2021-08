Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : sélectionné comme fournisseur par Union Wireless information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi la signature d'un contrat portant sur la modernisation du réseau d'accès radio (RAN) de l'opérateur de télécommunications américain Union Wireless. L'équipementier finlandais précise qu'il va déployer pour le groupe ses technologies 4G et 5G sur plusieurs sites localisés dans le Wyoming, le Colorado, l'Utah et l'Idaho. Au-delà des systèmes d'accès radio, Nokia fournira également à Union Wireless des services d'intégration, à la fois pour les installations terrestres et les tours, tout en assurant l'optimisation du réseau.

