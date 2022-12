Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: second tranche du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 16:47









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi qu'il allait poursuivre ses rachats d'actions en vue d'une réduction de son capital, conformément à ce qu'il avait indiqué en février dernier.



L'équipementier de réseaux finlandais précise qu'une seconde tranche de rachat d'actions va être lancée au début de l'année prochaine pour un montant maximal de 300 millions d'euros.



Dans un avis financier, le groupe rappelle que 300 millions d'euros ont déjà été utilisés pour le rachat d'actions entre le 14 février dernier et le 11 novembre dans le cadre de ce même programme.



Pour mémoire, le montant maximal alloué à la totalité de ce programme de rachat d'actions avait été fixé à 600 millions d'euros, sachant que tous les titres acquis sont appelés à être annulés.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.78% NOKIA Euronext Paris +1.07% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.11% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.22% NOKIA OTCBB +5.14%