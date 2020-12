Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : se penche déjà sur la 6G, avec le projet Hexa-X Cercle Finance • 07/12/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - En tant que chef de file du projet Hexa-X - l'initiative phare de la commission européenne portant sur le développement d'une 'vision globale' de la 6G - Nokia va ouvrir la voie à la prochaine génération de réseaux sans fil. Le projet Hexa-X vise à connecter les mondes physique, numérique et humain, fermement ancré dans la future technologie sans fil et la recherche architecturale. Nokia va diriger le processus conjoint de recherche et de pré-standardisation 6G tandis que Nokia Bell Labs recherche déjà les technologies fondamentales qui composeront la 6G. Le projet Hexa-X démarrera le 1er janvier 2021, pour une durée prévue de 2,5 ans. Nokia s'attend à ce que les systèmes 6G soient commercialisés d'ici 2030, suivant le cycle typique de 10 ans entre les générations.

