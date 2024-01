Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia : s'envole de +8% vers 3,45E, point pivot information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Nokia s'envole de +8% vers 3,45E via l'ouverture d'un 'gap' au-dessus de 3,20E : le titre pulvérise la résistance des 3,315E du 14/11/2023 et teste l'ex-plancher des 17/07 et 17/08/2023.

L'objectif suivant se situerait vers 3,60E puis 3,7E (plancher mi-mai 22023).





Valeurs associées NOKIA Tradegate +8.44% NOKIA Euronext Paris +7.70% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +8.13% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +8.02% NOKIA OTCBB 0.00%